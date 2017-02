Povestea frumoasa a unicului protestatar din Odobesti

Il cheama Cosmin Barsan si e omul care a protestat singur seara de seara in Odobesti. Si, fiindca e un om asa fain, mai multi tineri din alte orase au mers in Odobesti ca sa i se alature.Povestea si clipul le-am gasit pe pagina de facebook a lui Alexandru Mazilu, unul din oamenii care a mers in Odobesti.In orasele mici, conduse de primari PSD, "populatia e infricosata", explica domnul Barsan, care este convins ca si alti concitadini de-ai sai ar iesi in strada daca nu s-ar teme ca vor avea probleme la munca. "Se tem de primarul din Odobesti, care e mana dreapta a baronului Oprisan... Eu vreau o tara libera", si-a motivat protestul solitar Cosmin Barsan, potrivit Republica.ro Tanrul le-a mai sugerat si celor de la Antena 3, care i-au luat un interviu, "sa treaca de partea poporului" si s-a ales cu o amenda de 600 de lei de la politia Odobesti ca a criticat activitatea primariei pe facebook.