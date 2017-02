Maghiarii le cer intr-o petitie parlamentarilor UDMR sa se delimiteze categoric de Guvern si sa iasa din parteneriatul cu PSD

Petitia a fost distribuita pe pagina de Facebook a protestelor desfasurate la Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita) - "Odorheiu impotriva legalizarii furtului!" Rezumatul petitiei:"Vrem delimitare categorica fata de Guvern! Suntem impotriva incalcarii legii si a valorilor noastre! Catre fiecare parlamentar al comunitatii maghiare, Cerem delimitarea ferma fata de ultimele decizii ale Guvernului Romaniei! Cerem sa va exprimati public, expres si ferm PENTRU abrogarea ordonantei de Guvern care modifica codul penal si codul de procedura penala! Pretindem reprezentantilor nostri in parlament sa opreasca prin orice mijloace incercarile de a legitima furtul in Romania! Cerem toate aceste lucruri pentru ca este dreptul nostru fundamental sa fim aparati impotriva celor care incalca legea. Fara acest drept nu ne simtim in siguranta in aceasta tara! Acest drept ne este incalcat atata timp cat ramaneti in parteneriatul parlamentar asumat! Niciodata nu ati primit mandat sa aparati pe cei ce incalca legea!"