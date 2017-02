LIVE TEXT Proteste in tara: In Cluj, Timisoara, Sibiu, Brasov, Craiova, Iasi si Constanta zeci de mii de oameni au iesit din nou in strada

Peste 10.00 persoane s-au adunat sambata in Piata Unirii din Cluj-Napoca, pentru a protesta din nou impotriva ordonantei de urgenta privind modificarea celor doua coduri penale.Numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 5.000, iar acum se indreapta si studentii spre Piata Unirii, scandandS "Sase, sase, vin studentii!", potrivit ziarului Stiri de Cluj. Peste 10 oamenii de oameni sunt in acest moment in Piata Operei, potrivit estimarilor furnizate HotNews de catre jandarmii din dispozitiv.Impresionanta reactia iesenilor si in aceasta seara.La aceasta ora 5.000 de craioveni protesteaza in centrul orasului, iar numarul lor creste vertiginos. Craiovenii striga: "Olguta nu uita, asteptam si cartea ta", "Dragnea nu uita, puscaria-i casa ta", "Hotii, hotii!".

Craiovenii au inceput sa iasa si in aceasta seara in strada. Locul de intalnire este tot Piata Mihai Viteazul din Craiova. Seara trecuta, craiovenii au demonstrat o mobilizare impresionanta, cand 15.000 de oameni au protestat si au cerut abrogarea ordonantei pentru modificarea Codurilor Penale si a legii amnistiei, potrivit Gazeta de Sud.

BRASOV -2.000 de persoane



Peste 2.00 de oameni sunt deja prezenti in Piata Sfatului. oamenii au plecat in mars pe strazile Brasovului, urmand sa revina in Piata, potrivit Digi24.

Piatra Neamt

1.000 de persoane marsaluiesc prin oras

GALATI -400 de persoane



Peste 400 de oameni s-au adunat si la Galati



7000 de constanteni se indreapta catre sediul PSD. Se fluiera si se huiduie mult, se striga "hotii, hotii" aproape continuu. S-au auzit petarde de cateva ori, dar protestul continua pasnic.

Cateva sute de suporteri ai echipei Petrolul Ploiesti au venit dinspre zona de sud a orasului si s-au alaturat protestatarilor. Sunt 2000 oameni in centrul orasului, la sediul PSDMitingul copiilor, si la Oradea: "Parintii mei m-au invatat sa nu fur niciodata, ei ne invata ce nu e corect!"Numarul manifestantilor a depasit o mieOltenii isi arata solidaritatea si in aceasta seara si au iesit deja in strada la Slatina si Caracal, potrivit Gazeta de Sud.