Ploiesteanul care a oferit bannere gratuite protestatarilor, calcat de politisti la nici o zi de la anunt

Un control efectuat de Politia Prahova ridica mari semne de intrebare! Dupa ce joi seara Horia Georgescu, patronul unei firme care confectioneaza bannere, a anuntat pe Facebook ca va realiza afise pentru protestatari gratuit, pentru a le veni in sprijin, Politia Economica a venit vineri, 3 februarie, in control la firma acestuia, 20 de ore mai tarziu de la publicarea anuntului, dupa cum ne-a povestit patronul societatii, dezvaluie ziarul Incomod. Potrivit ziarului ploiestean, la cateva minute dupa publicarea articolului, Biroul de Presa al Politiei Prahova a revenit spunand ca "Nu am constatat nereguli, pana in prezent, din categoria faptelor ce intra in competenta de cercetare a politiei".

La 17.50, Horia Georgescu a fost sunat de un angajat care l-a anuntat ca un echipaj al Politiei Economice a venit la firma si il cauta. In sediu erau doi angajati, restul personalului nemaifiind la lucru. Intrebat de politisti la ce lucreaza, patronul firmei a raspuns ca la bannerele promise protestatarilor. Politistii l-au intrebat cate bannere a tiparit, le-a raspuns ca aproximativ 60 mp, iar oamenii legii i-au cerut apoi lista cu persoanele care au solicitat banner gratuit, fiind vorba de oameni din toata tara.

Desi controlul era destinat firmei de bannere, politistii au controlat si cea de-a doua societate a lui Horia Georgescu, o ghetarie. Au verificat stocul la gheata, l-au intrebat cate pungi sunt, in depozit fiind cam 3-4.000, dar probabil intrucat in camera frigorifica erau -20 de grade, politistii nu le-au numarat, spunand ca le vor estima. Politistii i-au facut inventarul la materialele publicitare, l-au intrebat cum se lucreaza in firma, le-a explicat ca de la 8.00 la 17.00 si au intrebat ce cautau cei doi angajati in firma la 17.50. Georgescu le-a explicat ca nu este o problema ca au stat peste program, intrucat vor fi pontati pentru cele 50 de minute state peste si a explicat ca cei doi tocmai inchideau atunci cand au ajuns politistii, mai ales ca doar doua persoane nu pot munci la bannere.

