Sevil Shhaideh: De doua saptamani, toata lumea vorbeste de OUG privind Codurile; nu stiu daca va fi retrasa

"Nu stiu daca vor fi retrase, noi iesim de la discutiile pe buget, prioritatea pentru noi astazi este bugetul acestei tari. (...) Nu comentez aceste lucruri pe care nu le stiu", a declarat vicepremierul la Parlament, potrivit Agerpres.Ea a tinut sa sublinieze ca a participat la discutiile din Comisiile de buget si ca ar trebui sa se vorbeasca despre bugetul de stat.Intrebata ce opinie are despre aceasta OUG privind Codurile penale ea a raspuns ca de doua saptamani toata lumea vorbeste despre acest act normativ."De doua saptamani, toata lumea a vorbit numai despre aceasta ordonanta. In acest moment sunt structuri, sunt institutii care se vor pronunta mai departe. Noi, astazi, eu cred ca toata lumea trebuie sa vorbeasca despre buget, daca vrem. (...) De doua saptamani toata lumea stia, deci nu este ceva de care cineva nu a stiut. In acest moment sunt structuri, institutii care exact pe aceste elemente se pronunta. (...) De doua saptamani sunt dezbateri publice si incercari de a rezolva aceste acte normative", a mai afirmat vicepremierul.