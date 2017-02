Teodor Melescanu: Avem prevazut in buget achizitionarea a 50 de masini; avem o serie speciala - Duster Diplomat

"Anul acesta avem prevazut in buget achizitionrea a 50 de masini. In afara masinilor de reprezentare, marea majoritate despre care vorbim le reprezinta cea mai buna masina din lume de teren, Dusterul. Avem o serie speciala, Duster Diplomat", a afirmat Teodor Melescanu, potrivit News.ro.Ministrul a spus ca printre principalele preocupari ale MAE se numara dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de asistenta consulara pentru romanii care locuiesc in strainatate.Melescanu a sustinut ca se are in vedere deschiderea de noi misiuni diplomatice. "E vorba de consulatele de la Bari, Stuttgart, Manchester, Miami, Salzburg, Frankfurt, Melbourne si Haifa", a completat ministrul de Externe.Potrivit acestuia, printre prioritatile MAE se mai afla "particiarea la expozitia mondiala de la Astana din 2017 si o suplimentare ca urmare a adoptarii legii 1/2017 privind desfiintarea taxelor consulare, o suplimentare de 30 de milioane de la buget a fondurilor necesare pentru desfasurarea actiunilor de repatriere care se intampla in strainatate".Teodor Melescanu a solicitat fonduri suplimentare si pentru modernizarea cladirilor ce apartin Ministerului de Externe. "As vrea sa stiti ca statul roman dispune in strainatate de 116 cladiri, proprietatea statului, care au sediile diplomtice si consulare, iar lucrarile de modernizare a acestora sunt stabilite la 11 milioane", a explicat Teodor Melescanu.Bugetul Ministerului Afacerilor Externe este in valoare de 768.748.000 lei, o crestere de aproximativ 2,5% fata de bugetul executat anul trecut.In cadrul dezbaterilor din Comisie s-au propus 21 de amendamente care vizau, printre altele, alocarea fondurilor necesare pentru repatrierea cetatenilor romani decedati in afara granitelor tarii, deschiderea unor birouri consulare si suplimentarea personalului consular, toate acestea fiind respinse.De asemenea, parlamentarii din Comisie au adoptat si bugetul Ministerului delegat pentru Fonduri Europene."In acest buget de 14.370 lei credite bugetare si 89.500 lei credite de angajare avem prevazute si alte activitati care intra in directa coordonare a noastra, atat coordonarea interministeriala in pregatirea mandatelor pe domeniul afacerilor europene, dar si strategia Europa 2020 semestru european", a afirmat ministrul Ana Birchall.