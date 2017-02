Rectorii celor mai mari universitati din tara solicita transparenta si predictibilitate pentru cercetarea romaneasca

Rectorul Universitatii din Bucuresti, al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universitatii de Vest din Timisoara, al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi isi exprima ingrijorare fata de modul in care conducerea Ministerului Cercetarii si Inovarii intentioneaza sa schimbe componenta, atributiile si modalitatea de functionare a consiliilor consultative, asa cum anunta in adresele trimise presedintilor acestora."Atragem atentia asupra faptului ca toate aceste consilii au fost constituite in urma unor ample procese de consultare a comunitatii stiintifice din tara si diaspora, derulate respectand principiile transparentei, meritocratiei si al integritatii. Membrii consiliilor consultative sunt cercetatori cu reputatie nu doar in tara. Multi dintre acestia reprezinta elite ale cercetarii internationale. Mai mult, rolul acestor consilii este esential in acest moment, intr-o perioada in care activitatea de cercetare si comunitatea stiintifica se confrunta cu multiple probleme ce tin nu doar de finantare, dar si de alinierea la practicile comunitatii internationale", se arata intr-un comunicat de presa,

Avand in vedere evolutiile din ultima vreme legate de cercetare, precum si intentiile anuntate ale conducerii Ministerului Cercetarii si Inovarii, de reorganizare a consiliilor consultative ale ministerului, rectorul Universitatii din Bucuresti, al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universitatii de Vest din Timisoara, al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi isi exprima urmatoarea pozitie publica:

Ne aratam profunda ingrijorare fata de modul in care conducerea Ministerului Cercetarii si Inovarii intentioneaza sa schimbe componenta, atributiile si modalitatea de functionare a consiliilor consultative, asa cum anunta in adresele trimise presedintilor acestora. Atragem atentia asupra faptului ca toate aceste consilii au fost constituite in urma unor ample procese de consultare a comunitatii stiintifice din tara si diaspora, derulate respectand principiile transparentei, meritocratiei si al integritatii. Membrii consiliilor consultative sunt cercetatori cu reputatie nu doar in tara. Multi dintre acestia reprezinta elite ale cercetarii internationale. Mai mult, rolul acestor consilii este esential in acest moment, intr-o perioada in care activitatea de cercetare si comunitatea stiintifica se confrunta cu multiple probleme ce tin nu doar de finantare, dar si de alinierea la practicile comunitatii internationale.

Astfel, atragem atentia ca orice schimbare a componentei si a atributiilor acestor consilii, fara o consultare ampla a comunitatii, risca sa anuleze orice efort facut in ultimul an, de recredibilizare si de consolidare a comunitatii stiintifice romanesti.

Ca si sistemul de educatie, cercetarea are nevoie de coerenta si predictibilitate. Facem apel la mentinerea acestor principii esentiale in intreaga activitate a Ministerului Cercetarii si Inovarii. De aceea, solicitam alocarea unui buget relevant pentru activitatea de cercetare, care sa duca la respectarea angajamentelor nationale referitoare la finantarea cercetarii- 1% din PIB, buget public.

Pe de alta parte, consideram ca separarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice in doua institutii distincte poate duce la crearea si amplificarea unor probleme in ceea ce priveste activitatea de cercetare din universitati. De aceea, solicitam celor doi ministri, domnului Pavel Nastase, ministru al Educatiei, si domnului Serban Valeca, ministru al Cercetarii, sa colaboreze strans, astfel incat sustinerea cercetarii din universitati sa reprezinte o prioritate reala la nivelul ambelor institutii. La momentul actual, activitatea de cercetare la nivelul universitatilor este subfinantata, in conditiile in care comunitatile academice reprezinta un adevarat potential in inovare si dezvoltare.

Nu in ultimul rand, ne exprimam ingrijorarea fata de informatiile care circula tot mai frecvent, referitoare la reorganizarea sau desfiintarea UEFISCDI. Consideram ca, de-a lungul timpului, institutia a derulat intr-o maniera transparenta si responsabila programele de finantare a cercetarii. De aceea, solicitam celor doi ministri sa pastreze actuala formula de gestionare a mecanismelor de finantare, interna si externa, a cercetarii romanesti.

Suntem convinsi ca o societate nu poate evolua decat prin educatie si, implicit, prin inovare. Pentru aceasta, Romania are nevoie de responsabilitate, transparenta si predictibilitate in guvernanta sistemelor de educatie si cercetare, pe care le sustinem negresit.

Semneaza:

Prof. dr. Mircea Dumitru- Rector al Universitatii din Bucuresti

Acad. Prof. Ioan Aurel Pop- Rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. dr. Marilen Pirtea - Rector al Universitatii de Vest din Timisoara

Prof. dr. Tudorel Toader - Rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi