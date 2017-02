Ordonanta de Urgenta pentru modificarea codului penal a fost scrisa de Alina Bica - surse 

Draftul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea Codului Penal, care a scos sute de mii de romani in strada, a fost scris de Alina Bica, condamnata in prima instanta in doua dosare de coruptie, au declarat pentru Hotnews.ro surse apropiate situatiei. Draftul a fost insusit de ministrul Florin Iordache, care a mai facut cateva modificari.





Bica, fosta sefa DIICOT, are deja doua condamnari in prima instanta: una la 4 ani de inchisoare, alta la 3 ani si jumatate. Ea a participat la redactarea noului Cod Penal.





Bica este al doilea personaj cu probleme penale majore cu influenta asupra actiunilor PSD si ale guvernului PSD - ALDE; Hotnews a dezvaluit ieri ca proiectul de buget a fost influentat decisiv de Darius Valcov.





In acest moment, deciziile majore in PSD privind justitia si economia sunt luate de trei personaje cu probleme majore in justitie: Liviu Dragnea (condamnat definitiv si trimis in judecata intr-un nou dosar), Alina Bica (doua condamnari in prima instanta) si Darius Valcov (inculpat in trei dosare de coruptie).