Vacaroiu: Bugetul Curtii de Conturi nu acopera plata salariilor; exista riscul disponibilizarilor/ Toata lumea e fericita daca nu mai exista Curtea de Conturi

"Conform legii, bugetul Curtii de Conturi se aproba de catre plenul Curtii de Conturi. Guvernul e obligat ca in functie de forma aprobata de plenul Curtii, sa-l prezinte la Parlament. E problema Parlamentului. Eu am atras atentia. Daca Guvernul avea amendamente, trebuia sa vina cu ele argumentate si sa prezinte in fata comisiilor de Buget-Finante. Bugetul pe care il am pentru 2017, asta este viata, nu imi acopera plata salariilor pentru cei aflati in plata la ora actuala, pe doua luni de zile. Se spune ca la rectificare. Asta e cu totul altceva si eu nu ma bazez niciodata pe rectificari, ma bazez pe lege, iar bugetul trebuie sa se faca pe legi in vigoare", a afirmat Nicolae Vacaroiu, la finalul discutiei din comisie.Intrebat daca vor exista disponibilizari, el a spus: "Vom vedea, probabil ca da"."Acum sa stiti ca toata lumea e fericita daca nu mai exista Curtea de Conturi. Cu toate ca aduce bani de 10-15 ori mai mult decat consuma", a completat Nicolae Vacaroiu.In cadrul audierii din Comisiile reunite de buget-finante, Nicolae Vacaroiu a spus ca institutia pe care o conduce se afla intr-o situatie "fara precedent", bugetul pe 2017 propus de Guvern fiind mai mic decat cel de anul trecut."Vreau sa va spun de la inceput ca suntem intr-o situatie fara precedent in care bugetul Curtii de Conturi propus de catre Guvern este sub nivelul anului 2016. Nu ne permitem sa venim cu supraevaluari sau sa facem o prezentare prin care sa obtinem fonduri peste strictul necesar al functionarii Curtii de Conturi", a spus presedintele Curtii de Conturi.El a sustinut ca exista o perioada de schimbare de generatii, existand intre 80-1000 de pensionari."Curtea de Conturi se afla intr-o perioada grea de schimbare de generatii, avem intre 80 si 100 de pensionari. Si bugetul pe 2016 ne-a prins cu 140 de posturi neocupate ca urmare a pensionarilor. Nu am avut posiblitatea sa le finalizam in 2016. In 2016, Curtea de Conturi avand un numar mai restrans de controlori financiari fata de cum am prevazut a fost nevoita de deruleze un program de reorganizare a Curtii de Conturi si la nivel central, si la nivelul celor 42 camere de conturi teritoriale", a afirmat Nicolae Vacaroiu.El a anuntat ca pe data de 15 februarie este programat al doilea concurs, care va mai avea loc doar daca bugetul institutiei va fi suplimentat."In prezent avem am doilea concurs care se tine pe data de 15 februarie. Sunt inscrisi circa 600 de candidati pentru aceste posturi. Depinde de dumneavoatsra daca mai tinem sau nu acest concurs. Daca nu il tinem si mergem pe bugetul propus de Guvern, daca nu ocupam aceste posturi nu avem solutie, ne vom retrage din sarcinile primite in ceea ce priveste strategia nationala in domeniul achizitiilor publice", a subliniat presedintele Curtii de Conturi.