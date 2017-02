​Citeste pe Stirile ProTV

Vocile romanilor au rasunat ferm si joi seara in Bucuresti, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu au anuntat ca merg mai departe cu ordonanta de modificare a Codurilor Penale.Aproximativ 80.000 de oameni s-au intors in Piata Victoriei. Multimea uriasa a cantat in cor imnul national si toti cei de faza au militat pentru o demonstratie fara violenta.