Dorneanu spune ca spera ca CCR va da pana pe 10 februarie decizia finala in privinta ordonantei de modificare a codurilor penale

Presedintele Curtii Constitutinale, Valer Dorneanu, a declarat sambata, la Parlament, referitor la sesizarile privind OUG de modificare a Codurilor penale, ca judecatorii constitutionali vor stabili "cu celeritate" un termen de gandire si de analiza, exprimandu-si totodata speranta ca decizia finala va fi luata inainte de 10 februarie cand va intra in vigoare ordonanta, informeaza News.ro.





"Sesizarea cu privire la conflictul de competente. Suntem in termen. Vom primi cu siguranta pana marti punctele de vedere de la cele doua parti si in continuare in cateva zile o sa ne pronuntam si pe fond. Cam aceeasi va fi situatia si cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata de Avocatul Poporului. Si acolo am dat un termen pentru puncte de vedere, marti, am lasat Parlamentului ziua de luni cand au Birou Permanent ca sa se poata pronunta si dupa ce vom avea toate aceste puncte de vedere vom stabili un termen avand in vedere celeritatea pe care o solicita toata lumea in situatia care exista, dar si un termen de gandire si de analiza suficient", a afirmat Valer Dorneanu, intrebat despre sesizarile la OUG de modificare a Codurilor penale.





Presedintele CCR si-a exprimat speranta ca o decizie finala in acest caz va fi luata "inainte de 10 februarie".





Sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului privind dezincriminarea mai multor infractiuni a fost inregistrata vineri la Curtea Constitutionala (CCR), partile implicate trebuind sa trimita punctele de vedere pana pe 7 februarie.

Partile implicate in aceasta speta, Guvernul, Camera Deputatilor si Senatul, vor trebui sa trimita puncte de vedere catre CCR pana marti, 7 februarie.





Tot pana pe 7 februarie trebuie sa trimita puncte de vedere partile implicate si in privinta celor doua sesizari privind conflictul juridic de natura constitutionala in puterile statului, trimise zilele trecute de presedintele Klaus Iohannis si de catre CSM.