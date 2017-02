Deputatul PSD Plesoianu spune ca partidul va organiza saptamana viitoare un miting de sustinere a Guvernului Grindeanu / Olguta Vasilescu: A venit momentul sa vorbim si noi! Cred ca trebuie sa iesim in strada!

"Va rog asteptati mesajul nostru oficial. Mitingul nostru va fi unul autorizat", a scris Liviu Plesoianu.





Ulterior, a precizat, la Antena 3, ca decizia PSD a fost luata in cursul diminetii de sambata.

"Nu e vorba de o contramanifestatie, respectam dreptul oamenilor de a manifesta, de a ne spune inclusiv ca suntem ciuma rosie (...) dar avem si noi dreptul, cei care nu suntem poporul lui Iohannis ca avem si noi dreptul sa ne facem ziua auzita. Vom face totul ca la carte, totul va fi organizat, autorizat, iar daca va fi vreun incident va fi responsabilitatea dl. Klaus Werner Iohannis", a declarat Plesoianu.





El a adaugat ca, din cauza procedurilor de autorizare, mitingul va putea avea loc saptamana viitoare.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, spre deosebire de liderul PSD Liviu Dragnea, ea este de parere ca social-democratii trebuie sa iasa in strada sa protesteze, pentru ca actualele miscari de strada sunt politizate, iar opozitia vrea sa aduca din nou "tehnocratii" la putere.

"Eu cred ca ar trebui sa organizam si noi un miting! Noi, 'ciuma rosie', care aplicam cel mai bun program de guvernare de pana acum. Pentru ca aici ma despart in opinii de Liviu Dragnea. A venit momentul sa vorbim si noi! Cred ca trebuie sa iesim in strada! Parlamentul e sufrageria unor domni si doamne fara locuinta momentan si avem senzatia ca ii deranjam cand venim dimineata la serviciu. Si par si un pic stresati ca nu au avut unde sa faca dus", a scris ea.



Precizam faptul ca presedintele PSD Liviu Dragnea afirma joi, in conferinta de presa, ca nu este de acord cu organizarea de mitinguri: "Colegii sunt foarte încărcaţi de discuţiile şi mesajele pe care le primesc de la concetăţeni, de la oamenii care ne susţin şi care ne-au votat şi care simt, în mod organic, la un moment dat şi ei dorinţa să se exprime în stradă. Eu nu am de gând să accept sau să dau posibilitatea colegilor noştri să organizeze vreun miting. Eu nu am de gând să scoatem în stradă un milion de oameni, pentru că ar fi o luptă între români şi eu aşa ceva nu accept. În schimb le-am cerut colegilor mei, păstrându-ne această atitudine paşnică şi deschisă către dialog, să declanşeze începând de mâine (vineri - n.r.) o strângere de semnături pentru a-şi arăta susţinerea pentru ceea ce voiau să spună dacă ieşeau în stradă, în speranţa că violenţele de azi-noapte nu vor mai fi văzute în zilele următoare şi din dorinţa de a nu escalada acest conflict" a declarat el.