UPDATE Ordinul lui Trump privind restrictiile la intrarea in SUA, suspendat de un judecator

Un judecator federal din Seattle a blocat temporar, vineri, decretul impotriva imigratiei al presedintelui Donald Trump vizand sapte tari musulmane, iar Casa Alba a promis imediat o replica, prefigurand astfel o infruntare cu justitia americana, relateaza AFP, citata de News.ro.





Ordinul de interdictie temporara al judecatorului James Robart este valabil pe tot teritoriul american, pe perioada in care este examinata o plangere depusa luni de catre secretarul Justitiei din statul Washington Bob Ferguson.





Raspunsul Casei Albe nu s-a lasat asteptat. "Secretarul Justitiei intentioneaza sa depuna un ordin de interzicere de urgenta" in vederea aplicarii decretului si anularii deciziei judecatorului Robart, potrivit unui comunicat.





Casa Alba a catalogat initial drept "scandaloasa" aceasta decizie a justitiei, dupa care a emis o noua versiune a comunicatului, cateva minute mai tarziu, suprimand acest epitet.





Judecatori federali din mai multe alte state s-au pronuntat de asemenea impotriva interdictiei, de cand a fost decretata, vinerea trecuta, inclusiv in California si in statul New York, insa decizia judecatorului Robart are aplicarea cea mai vasta.

Ferguson a depus plangere luni, cu scopul de a invalida puncte-cheie ale decretului prezidential, care inchide frontierele Statelor Unite refugiatilor timp de patru luni, iar cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana - Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen - timp de trei luni. Sirienii fac obiectul unei interdictii pe termen nedeterminat.