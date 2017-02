Florin Jianu a explicat la CNN de ce si-a dat demisia din guvern: Vreau sa fiu de partea corecta a istoriei

Fostul ministrul al Mediului de Afaceri Florin Jianu a explicat motivele demisiei sale din Cabinetul Grindeanu in emisiunea "Quest means business", difuzata la CNN, spunand ca vrea sa ramana in istorie ca un om corect, ca vrea sa se afle de partea corecta a istoriei, , transmite News.ro.

Jianu a spus ca adoptarea unei legi fara ca membrii Guvernului sa fie informati, in absenta presei si la miezul noptii nu este corecta, referindu-se la modul in care a fost aprobata OUG privind modificarea codurilor penale.





"Vreau sa raman in istorie ca un om corect, vreau sa fiu de partea corecta a istoriei. (...) Ce pot spune este ca adoptarea unei legi fara a informa in prealabil membrii Cabinetului, in absenta presei si aproape de miezul noptii nu este un lucru corect", a afirmat fostul ministru in emisiunea "Quest means business", realizata de Richard Quest, fiind intrebat care au fost motivele deciziei sale.





Solicitat sa precizeze daca principala sa obiectie a vizat legea in sine sau modul in care a fost adoptata, Jianu a precizat ca, intr-o asemenea situatie, te poti astepta ca toata lumea sa fie nemultumita si ca nici nu te poti astepta la o imbunatatirea in viitor, pentru ca, "daca s-a intamplat o data, se poate intampla si a doua oara".





Intrebat care sunt riscurile pe care le implica noile modificari legislative in ceea ce priveste coruptia, Florin Jianu si-a exprimat certitudinea ca Romania este o tara stabila", ca va ramane asa si ca "va fi un loc in care investitorii se vor gandi sa vina cu investitii sigure".





Jianu a spus ca solutia problemelor create de OUG privind codurile "se afla in interiorul Romaniei", apreciind ca "nu va fi cazul" sa solicite interventia partenerilor din UE daca Guvernul de la Bucuresti nu revine asupra deciziei.