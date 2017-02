Vremea va fi calda in weekend, cu conditii de ploaie in vestul, centrul si nordul tarii

Vremea va fi in general calda in acest weekend, cu temperaturi care pot ajunge pana la 13 grade, dar cu conditii de ploaie in vestul, centrul si nordul tarii. In Capitala, temperaturile vor fi de pana la 13 grade, atat sambata, cat si duminica.





Sambata, in general vremea va fi innorata in toate zonele tarii, cu ceata insotita de burnita in prima parte a zilei, dar temperaturile vor fi ridicate.





Maximele se vor situa intre 8 si 11 grade Celsius in judetele Moldovei, vor fi in jur de 9 grade in Maramures, Muntenia, Transilvania si Dobrogea, dar temperaturile pot atinge si 14 grade in Banat si Crisana. Minimele vor fi cuprinse intre -5 si 7 grade, cu conditii de ploaie slaba spre seara si pe timpul noptii.





Duminica, temperaturile se mentin ridicate, insa va ploua slab indeosebi in vestul, centrul si nordul tarii, iar in zona montana vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Maximele vor atinge 12 grade in zona Munteniei si in Dobrogea.

Temperaturi ridicate vor fi si in Oltenia, Banat, Crisana si Maramures, unde maximele ajung pana la 10 grade. Minimele de pe timpul noptii nu vor depasi 3 grade Celsius, iar pe arii restranse va fi ceata.





In Bucuresti, va fi in principal vreme calda pe toata perioada weekendului. Sambata, maxima va ajunge la 13 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla slab si moderat. Noaptea se va lasa ceata si sunt asteptate ploi slabe.