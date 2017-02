Mihai Gadea si Mugur Ciuvica vor fi audiati in dosarul Antena Group - RCS & RDS

Instanta suprema a decis, vineri, ca directorul Antena 3, Mihai Gadea, si invitatul permanent al postului Mugur Ciuvica sa fie audiati ca martori in dosarul in care Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena Group, este acuzat ca l-ar fi santajat pe Ioan Bendei, administrator RCS&RDS, relateaza News.ro.



Instanta suprema a audiat-o, la termenul de vineri, pe Raluca Puscas, fost director juridic al Antena TV Group.

Ea a povestit ca, pe 23 aprilie 2013, a fost invitata in biroul lui Sorin Alexandrescu, unde a primit contractul dintre SC Bodu SRL (firma care apartine lui Dumitru Dragomir) si RCS&RDS.

"Seara a avut loc sedinta cu Sorin Alexandrescu, Camelia Voiculescu si Alexandru Popa. Contractul era insotit de acte aditionale si un proces-verbal incheiat intre partile din contract. Nu mai stiu cate acte aditionale erau, Alexandrescu mi-a spus sa ma uit peste documente, pentru ca urmeaza sa le discutam ulterior. Nu mai retin cand s-a stabilit ora sedintei, probabil mai tarziu. Sedinta a fost spre seara aceleiasi zile, in biroul Cameliei Voiculescu. (...) Am discutat pe marginea contractului, iar Alexandrescu sau Camelia, nu mai retin care dintre ei, mi-a spus sa redactez o scrisoare ca din partea Jurnalului National, care sa fie trimisa spre partile din contract si catre Dumitru Dragomir. Mi s-a spus sa cerem prin scrisoare un punct de vedere cu privire la contract si sa mentionez ca e nevoie de punctele de vedere pentru o ancheta jurnalistica. Alexandrescu nu mi-a spus de unde are acele documente", a aratat martorul.

Intrebata de instanta daca inculpata Camelia Voiculescu avea vreun cuvant de spus in luarea deciziilor din cadrul firmei, martorul a raspuns afirmativ.

"Se discutau deciziile cu ea, se implica in activitatea societatii, era consultata referitor la programe, la situatii financiare. Am asistat la discutii pe marginea programelor care urmau sa se difuzeze, referitoare la programe care urmau sa se achizitioneze. Cele mai importante decizii din companie erau discutate cu ea, nu doar programe, ci si situatii financiare", a continuat Raluca Puscas.

Chestionata de judecator in ce context i s-a cerut restituirea contractului si daca au mai fost discutii despre acest subiect, Puscas a aratat: "Cu putin timp inainte sa fiu chemata la DNA, Camelia Voiculescu m-a chemat la o discutie la ea in birou, unde mi-a spus ca daca voi fi chemata la audieri, sa declar ca ea si Sorin Alexandrescu nu au stiut nimic despre acele scrisori care au fost transmise. La aceasta discutie nu au mai fost de fata alte persoane. Acelasi lucru mi-a fost solicitat si de catre Mihai Puiu, care nu mi-a transmis verbal, a scris pe un laptop, asa cum am mai declarat", a mai spus martorul.

Judecatorul Aurel Gheorghe Ilie a mai dorit sa stie daca, la momentul in care au avut loc acele discutii, martorul mai colabora cu Antena Group. "Da. Mi-am dat demisia dupa ce au avut loc acele discutii", a aratat femeia.

Martorul a mai spus ca stia de existenta mai multor litigii intre Antena Gropu si RCS&RDS si ca se discuta in perioada respectiva despre retransmiterea canalelor din grup de catre RCS&RDS.

La urmatorul termen, din 17 februarie, urmeaza a fi audiati ca martori Mihai Gadea si Mugur Ciuvica, angajati ai postului Antena3.

Mihai Gadea trebuia audiat la termenul de vineri, dar nu s-a prezentat pe motiv ca este plecat in Statele Unite, in interes de serviciu.

Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, pe 12 mai 2016, pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate.

Decizia a fost contestata la instanta suprema.

Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de directorul general Antena TV Group SA, Sorin Alexandrescu, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.

Judecarea dosarului a inceput in 5 noiembrie 2013, iar in 11 februarie 2014 cauza a fost scoasa de pe rolul instantei si trimisa unui judecator de camera preliminara, care sa indeplineasca procedurile prevazute de noul Cod de procedura penala.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra administratorului RCS&RDS Ioan Bendei, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat.

Actele de constrangere s-a fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.

Acest spot publicitar, arata DNA, a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total, de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.