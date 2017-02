John McCain: Sunt profund ingrijorat de ordonanta de urgenta care dezincrimineaza infractiuni de coruptie

"Presedintele Iohannis si sistemul judiciar au avertizat ca aceasta ordonanta submineaza statul de drept si pozitia internationala a Romaniei. Poporul roman intelege perfect implicatiile, iar 200.000 de protestatari au inundat strazile si isi continua si astazi demonstratia. Sper ca Guvernul sa ia in calcul aceste ingrijorari si sa revina asupra deciziei", a mai spus McCain, senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale din SUA."Romania e un brav aliat NATO, cu aproape 600 de militari luptand in Afganistan, si gazduieste un scut anti-racheta esential. Integritate statului de drept, inclusiv legislatia anti-coruptie, e piatra de temelie pentru democratia vibranta din Romania si o componenta esentiala a calitatii de aliat de incredere. Avand in vedere amenintarile crescande la adresa democratiei venite din Rusia si interpusii sai, Romania nu-si poate permite sa dea inapoi in lupta anti-coruptie", a mai spus John McCain.