​SECVENTE TV Protestele de vineri seara, la posturile de stiri. Radu Tudor: Suntem europeni. PSD e considerat dracul gol / Razvan Dumitrescu: Abuzul in serviciu a fost dezincriminat tacit / Basescu la B1: Ordonanta e valabila deja

Moderatoarea il intreaba de ordonante, de felul cum au fost interpretate atat de romanii din piata, cat si de multe institutii si de catre alte tari. Codrin Stefanescu incepe: "Am inceput bine sa guvernam, am marit pensiile, salariile...".

Moderatoarea il pune sa raspunda la intrebarile ei. Codrin Stefanescu vorbeste tot despre programul de guvernare dar: Companiile care vroiau sa vina sa faca afaceri aici, "pe aceasta guvernare", se mai gandesc din cauza protestelor, a fost afectat si cursul. "Facem eforturi mari sa ducem mai departe programul de guvernare".

Moderatoarea revine la mesajele Departamentului de Stat american si la ce zic strainii. Codrin Stefanescu insista ca "textul nu a fost citat integral", oamenii sa il citeasca "in publicatiile economice, "Departamentul de Stat a cerut intotdeauna sa fie democratia maxima".

Moderatoarea ii compara doua petitii online - una pro-PSD, cu 15.000 de semnaturi pana acum, alta anti-ordonante, cu 60.000 de semnaturi. Codrin Stefanescu: Dar cele mai multe semnaturi le are Petitia pentru o familie normala...

Moderatoarea pune capat convorbirii in mijlocul frazei.

Radu Tudor: Suntem europeni, europenii ne ajuta pe noi. (...) Cand ne ajuta pacientii, sunt buni strainii, cand spun altceva nu mai sunt buni (...)

Dana Grecu: Cand 7 milioane au strigat impotriva lui Traian Basescu, cine din comunitatea internationala le-a dat dreptate?

Dana Grecu: Care e cel mai urat sau cel mai corect scenariu prin care guvernul Grindeanu poate sa cada?

Radu Tudor: Lipsa totala a sprijinului extern. Daca mai multi parteneri occidentali, dintr-o perceptie proasta sau adevarata, spun ca acest guvern a gresit (....)

Dana Grecu: Daca se strange tot electoratul PSD in strada, comunitatea internationala ii va lua in seama?

Radu Tudor: Comunicatul celor sase ambasade au facut referire la mecanismul OUG, toate reactiile tin de mecanism, e vorba despre perceptia despre mecanism, nu despre cati oameni sunt in strada.

Dana Grecu: Si acum vin cu argumentul imbecil (pronuntat asa incat sa sugereze ironia - n.red.) ca si doamna Pruna a folosit ordonante.

Radu Tudor: Argumentul a fost mai intai al meu, social democratii l-au preluat dupa patru zile (...) Toata dezbaterea si tot valul de opinie la adresa acestui este 100% critic si negativ. (...) Pruna evident ca a facut acest lucru, dar (strainii) nu au priceput la fel.

Dana Grecu: Ai vreo explicatie pentru asta?

Radu Tudor: PSD e considerat dracul gol.

Victor Ciutacu nu mai tine minte si o lasa asa. Il intreaba daca are noutati. Stan spune ca da - si incepe din nou cu istoria din 2007, cu Italia guvernata de Prodi (vezi linkul de mai sus). Ciutacu spune ca a mai zis si asta. Stan explica: stai, ca sunt noutati...

In jurul orei 19.30, launde un reprezentant PSD insista ca manipularea e sursa protestelor, ca "incitarea nu tine cont de continutul legii" (conform burtierei de pe ecran), intervine prin telefon Codrin Stefanescu.Putin dupa 19.30,Radu Tudor si Oana Grecu fac, in platou, un joc de-a procurorul vs. avocatul diavolului. Discutia nu vizeaza problemele de fond legate de masurilor guvernului, ci perceptia partilor asupra lor.Pasaje din dialogul spectaculos dintre Radu Tudor si Dana Grecu:, in jurul orei 20:Postul insista pe aceleasi idei ca si zilele trecute: guvernarea e buna, protestatarii sunt manipulati. Un reprezentant PSD spune ca "discutia pe ordonante e o falsa discutie, a fost o dezbatere publica in termen legal, au fost adoptate in termeni perfect constitutionali". Nimeni nu il contrazice.Discutia treneaza pana intervine prin telefon Valentin Stan. Victor Ciutacu ii aduce aminte ca acum doua zile prevazuse ca in 48 de ore guvernul cade (, Valentin Stan spusese ca "Acest guvern va da inapoi big time. Daca nu, in urmatoarele 48 de ore va fi spulberat"). Valentin Stan afirma ca, de fapt, ar fi spus ca "in 48 de guvernu trebuie sa retraga ordonantele, altfel va pica".Oamenii spun lucruri. Pe ecran, burtierele promit dezvaluiri bomba de la Ion Cristoiu, anunta ca "Imediat: Extremistul care il ajuta acu pe Iohannis", ca sunt forte oculte in actiune.Dupa 20.30. Laa inceput emisiunea lui Razvan Dumitrescu. Acesta citeaza un material de pe luju.ro, cum ca "abuzul in serviciu a fost dezincriminat tacit" sub guvernul Ciolos. Razvan Dumitrescu vorbeste doar cu Razvan Savaliuc de la Luju.ro si cu invitatii din platou, care nu stiu despre ce e vorba.Dumitrescu le explica succint, Savaliuc confirma tot ce zice, concluzia lor este ca "articolul privind abuzul in serviciu a ramas lipsit de efecte juridice din vara lui 2016, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale", "ceea ce poate sa arunce in aer toate procesele pe rol". Mai mult, spune Savaliuc, "Grindeanu face bine ca reintroduce articolul". "Ii foloseste cuiva sa nu spuna lucrurile?" Evident, "propaganda", vine raspunsul.Doi dintre invitatii in platou se lasa imediat convinsi. Al treilea - care insista ca protestatarii sunt in general oameni informati, care isi cauta informatia in mai multe surse si inteleg propaganda. Imediat, este "impachetat" intre opiniile lui Savaliuc, Dumitrescu si ale celor doi invitati intelegatori.Pe burtiera, totul este limpede: Razboi in strada pentru o infractiune care nu mai existaSubiectul este reluat in emisiunea urmatoare.Ora 21.15Traian Basescu este invitat in studio. El afirma, citat pe burtiera, ca ordonanta e valabila deja, ca efectele ei s-ar aplica dupa 10 zile, ca toate prevederile ei sunt deja in vigoare. Mai spune ca oamenii politici "trebuie sa treaca peste strada". Isi spune parerea despre ordonante. Moderatorul il urmareste si, aparent, intelege toate explicatiile presedintelui. Discutia merge mai departe la batalia politica, Iohannis, interventia BOR.