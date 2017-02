Sorina Pintea renunta la functia de senator PSD pentru cea de manager al Spitalului Judetean Baia Mare

"Recunosc ca nu a fost o decizie usoara, iar in hotararea mea m-am consultat in primul rand cu membrii familiei, carora doresc sa le multumesc inca o data ca mi-au fost alaturi in tot acest timp(...) Optez pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' Baia Mare, pozitie care imi permite sa ajut mai mult Maramuresul si maramuresenii si imi confera posibilitatea de a continua proiectele mari demarate la nivelul unitatii medicale, renuntand la calitatea de senator al Romaniei", a precizat Sorina Pintea, in mesajul sau Aceasta a subliniat ca doreste sa continue proiectele de modernizare a SJU Baia Mare incepute, cat si altele aflate in pregatire, impreuna cu societatea civila."Din calitatea de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, postura din care sunt sigura ca pot face bine oamenilor, in primul rand prin continuarea modernizarii serviciilor medicale (...), amintesc aici proiectele extrem de importante demarate la nivelul unitatii spitalicesti, unul dintre acestea fiind Programul de Radioterapie, care este un proiect de suflet, modernizarea Blocului Operator si un proiect la fel de important, cred eu, cresterea calitatii resursei umane. De asemenea, am demarat proiecte importante impreuna cu societatea civila, proiecte care vor sa aduca spitalul mai aproape de oameni, de nevoile lor. Experienta castigata si relationarea la nivelul comisiei de sanatate si al celorlalte comisii, ma fac sa cred ca proiectele propuse de Maramures in acest domeniu vor fi agreate si vor putea fi implementate cu succes", a mai precizat Sorina Pintea.Senatorul PSD maramuresean a mentionat ca ziua de vineri este data limita la care trebuie sa opteze pentru una dintre cele doua functii, cea de parlamentar sau cea de manager al SJU Baia Mare.