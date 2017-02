O petitie cere Metrorex sa prelungeasca programul de circulatie a metrourilor pana la ora 1 noaptea pe perioada protestelor

Iata mai jos continutul acestei petitii "METROREX prelungiti programul pana la 1AMIn nenumarate ocazii, cu ocazia meciurilor de fotbal sau concerte METROREX a prelungit programul de functionare a metroului. Avand in vedere zecile de mii de oameni care protesteaza in aceste zile cerem prelungirea programului astfel incat ultimele trenuri de metrou sa plece de la statiile capat de magistrala la ora 01:00 pe Magistralele 1, 2 si 3, respectiv la ora 01:45 pe Magistrala 4, iar intervalul de circulatie sa fie de maxim 10-12 minute.Consideram ca prin aceasta masura aratati ca va pasa de abonati si in acelasi timp decongestionati zona centrala plina de masinile parcate claie peste gramada ale celor care vin cu ele pentru ca nu pot sa foloseasca transportul in comun".