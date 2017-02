Prognoza meteo pentru weekend: Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi de pana la 14 grade

, vremea va fi calda pentru prima decada a lunii februarie, chiar deosebit de calda in zonele de deal si de munte, in regiunile vestice si centrale, informeaza Mediafax citand ANM.Cerul va fi temporar noros si va ploua in jumatatea de vest a tarii si pe arii mai restranse, indeosebi in a doua parte a intervalului, in cea de est. Doar izolat, in zona Carpatilor Occidentali, Muntii Banatului si in Maramures, se vor mai cumula in jurul a 15 l/mp.Vor fi conditii de producere a poleiului in jumatatea de nord a Moldovei si in estul Transilvaniei, dar izolat si trecator si in zonele joase de relief din restul teritoriului, din ceata ce se va semnala dimineata si noaptea cand se poate asocia cu burnita sau ploaie slaba.La munte, la altitudini mari, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si in Banat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 12 grade, izolat mai ridicate in dealurile submontane, dar si in Banat pana spre 14 grade, iar cele minime se vor situa, in general, intre -3 si 6 grade., vremea va fi calda pentru aceasta data. Temporar, cerul va fi noros, iar spre seara si noaptea vor fi conditii de ceata dar si de ploaie slaba. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 9...10 grade, iar cea minima de 0...1 grad., vremea va fi calda pentru aceasta data, desi valorile termice diurne vor fi mai scazute decat cele din intervalul anterior. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 3 si 11 grade.Temporar, cerul va fi noros si va ploua in majoritatea regiunilor. In cursul zilei, cu precadere in zona Carpatilor Occidentali si a Muntilor Banatului, precum si in masivele nordice ale Carpatilor Orientali, cantitatile de apa vor totaliza pe arii restranse 15...20 l/mp. In nordul Moldovei, la munte, iar seara si noaptea, posibil si in Maramures si estul Transilvaniei, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare si se mentin conditii de producere a poleiului.Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari temporare, mai ales in a doua parte a zilei si in prima parte a noptii, in zona montana, local in vestul, sudul tarii, dar izolat si in restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -5 si 4 grade. In zonele joase de relief, pe arii restranse, va fi ceata.