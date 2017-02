Seful comisiei de control SRI: Continua audierile pe cazul Ghita-Coldea; vor fi chemati Basescu si Ponta

"Am discutat astazi cu membrii comisiei despre prioritatile noastre de activitate pe durata intregii legislaturi. Prima este continuarea discutiilor si audierilor pe teme de la sedinta anterioara. Vorbim aici de cazul Ghita, Coldea. Am spus la o intalnire anterioara ca intentionam sa chemam la audieri mai multe persoane - domnul Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, senator, domnul deputat Victor Ponta, fost prim-ministru, alte persoane care ne pot da informatii utile si care pot contribui prin ceea ce vor spune comisiei la crearea unui tablou mai complet al tuturor evenimentelor. Toti membrii comisiei au fost de acord ca este necesara audierea acestor persoane. Intentionam sa chemam la audieri si pe doamna general Istode (Elena - n.r.) si pe domnul general-locotenent Coldea", a precizat Tutuianu intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca exista in spatiul public o inregistrare a fostului presedinte Traian Basescu care face o referire inclusiv la activitatea SRI, respectiv la "eventuala prezenta" a lui Florian Coldea la discutii in care s-au decis complete de judecata."Este normal sa vedem in ce masura lucrurile acestea sunt sau nu confirmate. Legat de domnul Victor Ponta - dansul a facut afirmatia publica ca doreste sa fie audiat la Comisia SRI. Exista in inregistrarile facute de domnul Ghita afirmatia conform careia proiectul Comarnic-Brasov nu a fost derulat datorita presiunilor pe care SRI prin domnul Coldea le-a facut asupra decidentilor, amenintandu-i cu puscaria daca dau drumul la acest proiect. Este normal sa ne clarificam in ce masura exista o asemenea situatie", a detaliat senatorul PSD.In opinia acestuia, nu este deontologic sa ai "o relatie foarte apropiata cel care controleaza cu cel care este controlat'. 'Ma refer aici la domnul Ghita care era membru in comisia de control si, in acelasi timp, se pare ca destul de apropiat ... In orice caz, nu e normal sa faci vacante impreuna, ca atunci inseamna ca nu mai avem niciun fel de certitudine ca cei care controleaza spun opiniei publice ceea ce a rezultat cu adevarat din control. In sensul asta, cred ca formula utilizata "deontologie" este prea blanda, n-am gasit alta, si mai cred ca ofiterii de informatii, ca si membrii Comisiei de control trebuie sa aiba foarte multa retinere in ceea ce priveste participarea la activitati de tipul asta", a argumentat Adrian Tutuianu.Un subiect al audierilor se va referi la protocoale. "Din perspectiva SRI, ma intereseaza si pe mine si pe colegii mei in ce masura protocoalele incheiate in anul 2009 sau cele existente astazi au fost de natura sa incalce atributiile SRI sau sa atenteze la drepturi si libertati cetatenesti. Si lucrul acesta va face obiectul discutiilor din comisie, inclusiv al audierilor lui Traian Basescu - in 2009 era presedinte si conducea CSAT", a aratat presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.O a doua prioritate a comisiei este monitorizarea "foarte atenta" a ceea ce a transmis presa despre SRI."Monitorizam foarte atent ceea ce a spus presa despre SRI. Si am solicitat deja printr-o scrisoare, saptamana trecuta, sa ne fie puse la dispozitie rapoartele Curtii de Conturi. In presa au aparut informatii privind nereguli constatate la SRI si este datoria noastra sa le clarificam. De asemenea, o sa facem o solicitare, in zilele urmatoare, legata de achizitiile publice care au fost facute de SRI. Vom solicita sa ni se prezinte documentatiile acestor achizitii publice, de asemenea, daca sunt rapoarte de control intocmite de institutiile abilitate - de Curtea de Conturi si ANAF, fostul ANRMAP pe aceste subiecte", a afirmat presedintele comisiei SRI.O a treia prioritate, discutata vineri de parlamentari, este constituirea mai multor subcomisii, pentru a se aduce la zi Hotararea Parlamentului nr 30/1993 privind organizarea si functionarea acestei comisii. "Si sa venim in fata Camerelor reunite cu un proiect de modificare si completare a acestei hotarari, pentru ca, din 1993 pana astazi, evident a trecut foarte mult timp, ne-am inteles poate mai bine locul si rolul fiecare dintre noi si cred ca este important. Este vorba de Hotararea privind functionarea Comisiei de control parlamentar asupra activitatii SRI. De asemenea, vom elabora si vom supune aprobarii legale regulamentul de organizare si functionare al comisiei, care, de asemenea, este foarte vechi, din anii '90", a explicat Adrian Tutuianu.