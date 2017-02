Grindeanu a initiat desecretizarea stenogramei sedintei de Guvern in care a fost adoptata ordonanta privind codurile penale

"Prim-ministrul Sorin Grindeanu a dispus initierea demersurilor procedurale pentru desecretizarea stenogramei sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017, avand in vedere ca, potrivit legii, aceasta decizie se poate lua printr-un Memorandum adoptat in sedinta Guvernului. Dupa finalizarea acestor etape procedurale, va va putea fi pusa la dispozitie stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017", se arata intr-un raspuns al biroului de presa la o solicitare News.ro.Initial, in conferinta de presa comuna sustinuta joi de Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, primul-ministru a raspuns unei intrebari de aceasta tema, afirmand ca stenograma va fi pusa la dispozitia presei daca vor exista solicitari scrise, facute potrivit Legii privind accesul la informatii de interes public.