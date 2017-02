O petitie online semnata de 3.000 de persoane cere socialistilor europeni retragerea sprijinului pentru PSD

Semnatarii petitiei denunta incalcarea oricarui principiu etic in elaborarea si publicarea celor doua ordonante si ofera leadership-ului celui mai important grup politic european de stanga o privire de ansamblu asupra situatiei din Romania.Mai multi semnatari atrag socialistilor europeni atentia ca lipsa unei atitudini ferme a permis ridicarea fara impedimente majore a lui Viktor Orban, premierul euro-sceptic maghiar, care a denuntat de mia multe ori ordinea liberala europeana si a propus un nou model politic, similar cu cel promovat de Vladimir Putin in Federatia Rusa.Petitia redactata in limba engleza si postata pe site-ul chang.org a reusit sa atinga 3000 de semnaturi din Romania si din diaspora, cu un numar foarte mare de semnaturi venite de la romani din America de Nord.