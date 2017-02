SRI, despre romanul arestat la Franfurt pentru terorism: Am contribuit cu informatii relevante inca dintr-o faza incipienta a investigatiilor

"Inca dintr-o faza incipienta a investigatiilor informative desfasurate de partenerul nostru german, SRI a contribuit cu informatii relevante care au condus la masura arestarii cetateanului roman", se arata intr-un comunicat al institutiei."SRI, in calitate de autoritate nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, are ca prioritate majora prevenirea oricaror riscuri si amenintari de natura terorista, cooperand in acest sens cu celelalte institutii din cadrul SNPCT, precum si cu partenerii externi", precizeaza institutia.Un roman de 21 de ani a fost retinut de politie germana pe aeroportul din Frankfurt (vest), suspectat ca ar avea legaturi cu miscarea islamista si ca pregatea un atac in Germania, au anuntat vineri Parchetul din Karlsruhe si politia regionala, scrie AFP.Acesta este suspectat ca a discutat pe internet cu alte persoane despre pregatirea unui atac in Germania, potrivit surselor citate. Anchetatorii nu dispun pentru moment de niciun indiciu legat de tinta concreta si nu mentioneaza nicio afiliere la o anumita grupare jihadista.Barbatul se pregatea sa plece in Romania in cadrul acestor pregatiri si a fost arestat joi.Politia din Baden-Wurtemberg a confiscat in cadrul parchezitiilor efectuate in apartamentul sau din Heidelberg (sud-vest) documente scrise si suporturi de date electronice.Atacul cu un camion intr-un targ de Craciun din Berlin (12 morti) in 19 decembrie, revendicat de gruparea Stat Islamic, a fost primul atentat islamist de amploare comis pe teritoriul german.Mai multe atacuri islamiste au fost insa comise recent de persoane izolate. SI a revendicat in 2015 o crima la Hamburg, un atentat cu bomba (15 raniti) si un atac cu toporul (5 raniti).