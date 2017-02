VIDEO Jandarmii au batut din greseala un ofiter in civil la mitingul de miercuri seara din Piata Victoriei

Videoclipul a fost postat pe pagina de Facebook a portalului VICE Romania. In imagini apare un barbat pus la pamant de un grup de jandarmi. "L-au luat pe-al lor!", se aude un protestatar.Barbatul a inceput sa strige "Maior!", moment in care a fost eliberat de colegii lui.Intrebat daca a fost batut de colegi, barbatul a negat, dar pe imagini apare schiopatand vizibil.Vineri, conducerea Jandarmeriei a dat un comunicat in care confirma incidentul si lamureste aspectele legale in care actiona ofiterul imbracat civil.