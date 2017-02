LIVE TEXT A cincea zi de proteste: 1.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei

In mijlocul pietei sunt cutii de unde protestatarii isi pot lua pancarte cu mesaje deja scrise. Alaturi este un mic atelier unde oamenii isi pot scrie propriul mesaj pe foi albe.--------------------------Lumea continua sa vina la protestul din Piata Victoriei, acum s-au strans circa 1.000 de oameni care scandeaza "PSD, ciuma rosie!", "DNA, sa vina sa va ia!", "Jos PSD", "Romania, trezeste-te"In piata protesteaza circa 500 de oameniNumarul protestatarilor a inceput sa creasca, acestia ies in grupuri de la metrou. In piata sunt acum circa 300 de oameni. Se striga "Noaptea, ca hotii!" / A crescut si numarul de jandarmi, la peste 20Sunt circa 200 de protestatari adunati la aceasta ora. Acestia au inceput sa scandeze "Abrogati si plecati", "Hotii"Un barbat imbracat in calugar spune ca a venit sa se roage si sa exorcizeze Guvernul. El sustine ca ar fi de la Manastirea Adancata (jud. Constanta)Se dau gratis banane, ceai, burgeri, napolitane si eugeniiUn barbat sub influenta bauturilor alcoolice, care era recalcitrant, a fost ridicat de jandarmiAtmosfera este una linistita. Sunt oameni de toate varstele care vorbesc in mici grupuri si copii care se joaca. Maratonistul Andrei Rosu este si astazi in Piata Victoriei