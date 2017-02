Ambasadorul SUA: Facem apel ca Romania sa continue la fel de puternic lupta impotriva coruptiei

Hans Klemm a fost prezent, vineri, la ceremonia de deschidere a exercitiului multinational "Sea Shield 17", care are loc in Marea Neagra si la care participa 2.800 de militari din mai multe tari, printre care Romania si SUA, el fiind intrebat la final despre protestele din Romania."In ultima saptamana, am vazut trei sau patru nopti de demonstratii mari si pasnice nu doar in Bucuresti, ci si in mai multe orase din tara. Facem apel ca Romania sa continue la fel de puternic lupta impotriva coruptiei. Acestea sunt intentiile pe care Statele Unite le sustin cu putere", a declarat diplomatul amrican.Intrebat daca are un mesaj pentru Guvern, ambasadorul a spus ca SUA isi doresc ca lupta impotriva coruptiei sa nu fie slabita."Exista o speranta in SUA, si nu ne referim doar la Romania, dar include si Romania, ca partenerii, aliatii, prietenii nostri sa consolideze si sa intareasca statul de drept si lupta impotriva coruptiei si nu sa nu ia masuri pentru a slabi aceasta lupta", a afirmat Hans Klemm.