Un nou protest este anuntat sambata in Capitala. Adunarea are loc in Piata Victoriei, incepand cu ora 13.00, iar la ora 16.00 se va pleca in mars spre Parlament

Pe pagina evenimentului este publicat un set de regului de comportament in cazul in care vor exista persoane recalcitrante şi agenţi provocatori:1. Nu afişam un comportament agresiv faţa de jandarmi sau faţă de alţi demonstranţi.2. Nu încurajam comportamentul violent al celorlalţi demonstranţi.3. Dacă observam un comportament abuziv sau violent al unor demonstranţi sau al forţelor de ordine, il înregistram cu ajutorul telefonului.4. Nu strigam sloganuri obscene.5. Părăsim temporar demonstraţia, pentru a ne hidrata, încălzi sau odihni. Revenim cu grijă la demonstraţie.6. Suntem calmi şi solidari. Aducem la protest colegi, prieteni şi membri ai familiei.7. Vorbim cu oamenii necunoscuţi din jurul nostru. Un protest este o modalitate buna de a socializa si a face schimb de idei.8. Daca un idot/grup de idioti incep sa arunce cu obiecte spre cladiri/fortele de ordine ca sa faca scandal, toata lumea se lasa in jos, astfel incat acei idioti care vor sa cauzeze scandal, sa fie super vizibili. Cand toata lumea sta jos ghemuita, orice idiot care arunca cu o sticla o sa fie la fel de vizibil ca si Mona Lisa. Deci strategia lui de a face scandal o sa eșueze