Germania: Un roman a fost arestat in Frankfurt, fiind suspectat ca avea legaturi cu miscarea islamista si ca pregatea un atentat

Acesta este suspectat ca a discutat pe internet cu alte persoane despre pregatirea unui atac in Germania, potrivit surselor citate. Anchetatorii nu dispun pentru moment de niciun indiciu legat de tinta concreta si nu mentioneaza nicio afiliere la o anumita grupare jihadista.Barbatul se pregatea sa plece in Romania in cadrul acestor pregatiri si a fost arestat joi.Politia din Baden-Wurtemberg a confiscat in cadrul parchezitiilor efectuate in apartamentul sau din Heidelberg (sud-vest) documente scrise si suporturi de date electronice.Atacul cu un camion intr-un targ de Craciun din Berlin (12 morti) in 19 decembrie, revendicat de gruparea Stat Islamic, a fost primul atentat islamist de amploare comis pe teritoriul german.Mai multe atacuri islamiste au fost insa comise recent de persoane izolate. SI a revendicat in 2015 o crima la Hamburg, un atentat cu bomba (15 raniti) si un atac cu toporul (5 raniti).Vom reveni cu amanunte.