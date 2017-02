Un protest inedit: Sambata, in Piata Victoriei, va fi organizat un mars al copiilor

Comunitatea "Coruptia Ucide" a lansat un protest inedit, care se va desfasura sambata, in Piata Victoriei din Bucuresti, intre orele 10.00 si 18.00, sub numele "Educatie pentru democratie- marsul copiilor""Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii.Sambata, asa cum ne-ati propus, hai sa luam copiii de mana, in brate, in carucioare, pe umeri si sa facem cel mai pasnic si colorat protest!Dupa ora 18:00, ii putem lasa in grija bunicilor. Noi ramanem in strada sa le aparam viitorul!In fapt, Romania nu e a noastra, e a lor.(PS - Se aude ca spaga e o bomboana de copil.) :) #piatavictoriei, #marsulcopiilor #patriotdemic", scrie comunitatea "Coruptia Ucide" in descrierea eventului de sambata.