Structura anului scolar 2017-2018, in consultare publica: Scoala incepe pe 11 septembrie 2017, iar anul scolar va avea 36 de saptamani de cursuri

Proiectul este supus consultarii publice in intervalul 2-24 februarie 2017

Puncte de vedere, propuneri si/sau sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro



Semestrul I - 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018 - 19 saptamani de cursuri

- 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018 - 19 saptamani de cursuri Semestrul al II-lea - 12 februarie 2018 - 22 iunie 2018 - 17 saptamani de cursuri.

Semestrul I



Semestrul al II-lea

5 octombrie - Ziua internationala a educatiei;

5 iunie - Ziua invatatorului.

Pentru invatamantul prescolar si primar:

13 noiembrie 2017 - 24 noiembrie 2017 26 februarie 2018 - 30 martie 2018 14 mai 2018 - 8 iunie 2018



Pentru invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal:

16 octombrie 2017 - 24 noiembrie 2017 26 februarie 2018 - 30 martie 2018 14 mai 2018 - 8 iunie 2018



Conform proiectului, anul scolar 2017-2018 va avea, insumandAnul scolar 2017-2018 va incepe pesi se va incheia de, potrivit propunerii ministerului. Va fi structurat pe doua semestre:luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017pentru copiii de la gradinita si din clasele pregatitoare - a IV-a: 28 octombrie - 5 noiembrie 2017sambata, 23 decembrie 2017 - duminica, 7 ianuarie 2018luni, 8 ianuarie 2018 - vineri, 2 februarie 2018sambata, 3 februarie - duminica, 11 februarie 2018luni, 12 februarie 2018 - vineri, 6 aprilie 2018marti, 10 aprilie 2018 - duminica, 22 aprilie 2018luni, 23 aprilie 2018 - vineri, 22 iunie 2018sambata, 23 iunie 2018 - duminica, 9 septembrie 2018Prin exceptie de la prevederile anterior mentionate,, anul scolar arede cursuri sianul scolar are 34 de saptamani de cursuri si se incheie in data de, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.Pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.Pentru invatamantul special -, durata cursurilor este de, insumandStagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor. Pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.Scolile si inspectoratele scolare trebuie sa marcheze prin manifestari specifice urmatoarele zile:Programul national "Scoala altfel" este structurat dupa cum urmeaza: O perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a carorplanificare se afla la decizia unitatii de invatamant, in intervalele urmatoare:Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu poate coincide cu perioada tezelor semestriale.Lucrarile semestriale/tezele se sustin la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.





Proiect in dezbatere - Structura Anului Scolar 2017-2018