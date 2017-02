Petitie online pentru abrogarea ordonantei de modificare a legilor penale, care a strans deja 21.000 de semnaturi

Petitia a fost postata joi la pranz si in primele 24 de ore a adunat circa 21.000 de semnaturi."Miercuri, 1 februarie 2017, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis Prim-ministrului Romaniei, domnul Sorin Mihai Grindeanu, scrisoarea de mai jos, in care solicita abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Subsemnatii, semnatari ai acestei petitii, sustinem acest demers al presedintelui Romaniei si, la randul nostru, solicitam Guvernului Romaniei abrogarea OUG nr. 13/2017", se scrie in petitie.Pe site-ul citat se mentioneaza ca o petitie similara a fost creata si pe site-ul de profil avaaz.org. Aceasta a adunat deja 12.500 de semnaturi.