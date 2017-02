Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai se alatura demersului inceput la Timisoara: Dezincriminarea unor fapte prin OUG, un procedeu inacceptabil intr-un stat de drept

Redam integral pozitia Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai

"Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai, alaturandu-se pozitiei exprimate deja de Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara, dezaproba cu fermitate adoptarea Ordonantei de Urgenta nr.13/2017 pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala.Chiar daca utilizarea nejustificata a ordonantelor de urgenta, inclusiv in materie penala, a caracterizat activitatea tuturor guvernelor din ultimele doua decenii, adoptarea, in conditiile cunoscute, a respectivei ordonante, se situeaza dincolo de orice limita tolerabila a acestei practici. Dezincriminarea - totala sau partiala - pe calea ordonantei de urgenta, in absenta unei dezbateri publice reale, cu implicarea practicienilor, a mediului academic si a societatii civile, a unor fapte care au generat o cazuistica bogata si complexa este un procedeu inacceptabil intr-un stat de drept. Subliniem ca dezincriminarea statornicita printr-o ordonanta de urgenta are caracter ireversibil in privinta tuturor faptelor comise pana la intrarea sa in vigoare, lipsind de orice efecte, in privinta respectivelor fapte, atat controlul parlamentar, cat si controlul de constitutionalitate exercitat a posteriori. Tocmai de aceea, alegerea de a renunta la protectia penala asociata unor valori sociale, sau de a restrange aceasta protectie, nu poate fi facuta, intr-un stat de drept, decat de catre Parlament, ca organ reprezentativ suprem al natiunii.In egala masura, maniera de adoptare si continutul acestui act normativ creeaza suspiciunea ca dispozitiile sale au fost creionate spre a raspunde intereselor unui cerc restrans de decidenti politici si nicidecum unei nevoi sociale, demers care nu se inscrie nic in litera si nici in spiritul unei Constitutii care proclama suprematia legii si egalitatea cetatenilor in fata acesteia.Prof. univ. dr. Florin StreteanuDecan"