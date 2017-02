Reprezentantii studentilor cer un buget mai mare pentru educatie

"In continuare, Guvernul Romaniei nu considera necesar sa prioritizeze finantarea invatamantului, atat Guvernul Dacian Ciolos, cat si Guvernul Sorin Grindeanu emitand acte normative prin care au prorogat termenul de aplicare al articolului 8 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, care prevede alocarea unui procent de minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru educatie (prin Ordonanta de Urgenta nr. 99/15.12.2016, termenul a fost prorogat pentru 1 martie 2017, iar prin Ordonanta de Urgenta nr. 9/27.01.2017, termenul de aplicare a fost prorogat pana la 1 ianuarie 2018)" arata ANOSR intr-un comunicat de presa.Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2017 aprobata de Guvernul Romaniei si transmisa catre Parlamentul Romaniei pentru adoptare, in anul 2017 educatia va primi doar aproximativ 3,1% din Produsul Intern Brut, un procent care, spun reprezentantii studentilor, este insuficient pentru a rezolva problemele cu care se confrunta sistemul de invatamant romanesc si care mentine in continuare Romania pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste alocarea din PIB pentru educatie.