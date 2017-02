Valer Dorneanu, intrebat despre sesizarea pe OUG privind Codurile Penale: Vom analiza si vom stabili termenul potrivit regulamentelor / Avem o singura presiune, a legii si a Constitutiei

"Avem in vedre si continutul OUG, vom actiona in consecinta. Cand vom primi sesizarea o vom analiza si vom stabili termenul potrivit regulamentelor si termenelor constitutionale", a spus el.Acesta nu a dorit sa raspunda la intrebarile repetate ale ziaristilor legate de faptul ca OUG intra in vigoare in 7 zile, precizand ca statutul de judecator al CCR nu ii permite "comentarii publice cu privire la diverse obiecte de interes public major"."Avem o singura presiune: a legii si a Constitutiei. Am spus foarte explicit, presiunea noastra e presiunea Constitutiei, si nu e presiune" ci "jugul bland al legii, asta e jugul nostru", a subliniat el, citandu-l pe Jean Jacques Rousseau.Un ziarist l-a intrebat ce ii spune constiinta pe marginea acestui subiect, dar Valer Dorneanu a replicat ca o astfel de intrebare este potrivit mai degraba pentru "o discutie privata", si nu una publica."Nu vreti sa va spun ce am visat azi noapte? (...) Spune bine, spune ce trebuie sa spuna", a adaugat Dorneanu, exprimandu-si regretul ca ziaristii nu inteleg "constrangerile" pe care le are.