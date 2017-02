"SUA sunt profund ingrijorate de masurile recente ale Guvernului Romaniei, ce submineaza statul de drept" - purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA

Foto: US State Department

"SUA sunt profund ingrijorate de masurile recente ale Guvernului Romaniei, ce submineaza statul de drept si slabesc responsabilitatea pentru fapte penale de natura financiara sau de coruptie", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Mark Toner, citat de Associated Press Potrivit acestuia, credibilitatea internationala a Romaniei si atractivitatea ei pentru investitii straine sunt miza actualei situatii din Romania.Toner este citat in cadrul unui articol mai amplu referitor la situatia din Romania si la reactiile interne si internationale pe care le-a masurile guvernului le-au provocat in ultimele zile.