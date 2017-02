Scrisoare deschisa catre romani

Ganditi-va. Daca nu asculta acum cand suntem multi si galagiosi in toata tara si ne ignora, ce ii va mai opri pe acesti oameni si cand?Sunt obosit, pentru ca e greu sa te trezesti dimineata devreme, sa mergi la serviciu, iar apoi sa stai in frig la -10 -15 grade timp de 5 - 6 ore, sa dormi cateva ore si sa o iei de la capat: serviciu, frig in strada, doua ore de somn si o iei de la capat. E greu. Dar am zis ca depinde viitorul copilului meu de asta si am stat acolo si voi mai sta. Din nefericire am obosit. M-a obosit lipsa de speranta. Nu se poate ca oficialitati din intreaga Europa sa spuna ca suntem in pericol, iar unii oameni sa fie atat de pasivi. Colegi tineri de o varsta cu mine stau pe canapea si se uita la stiri fara sa vada sau sa se gandeasca cum va fi viitorul lor dupa ordonanta. Daca nici 300.000 de oameni nu pot opri guvernul, indiferent ce cer acestia, atunci ce-i va mai putea opri?Batrini, tineri, oameni buni, suntem toti in pericol. Traim un moment istoric si peste ani ne vom gandi la el ca la un moment de referinta. Am mai trecut prin asta. Avem: Inainte de revolutie si dupa revolutie. Va urma: Inainte de ordonanta si dupa ordonanta. Vom spune: inainte de ordonanta era asa si dupa ordonanta a fost asa pentru ca aceast act va schimba dramatic nu doar justitia. Nu mai e de mult doar despre justitie, e despre cei 300.000 din toata tara vs un guvern. Ce va urma, ne va schimba viata si modul in care guvernul si parlamentul se raporteaza la cetatean. Nu mai este despre o ordonanta. Este despre modul in care guvernul ignora vointa populatiei prin tot felul de tertipuri. Azi va da un leu, maine… vom sapa toti canale. La ce te poti astepta de la un grup de oameni care decid azi sa ignore total oamenii aflati in strada ?Da, stiu ca multi vor maririle cu fast anuntate, dar ce va fi pe urma v-ati gandit ? Ce va fi dupa ordonanta? Daca au ignorat o data cei 300.000 de oameni care au iesit in strada, iar ei au facut ce-au vrut, credeti ca ii veti mai putea opri vreodata? Cine ii va mai opri? Ei decid si oile n-au ce face decat sa accepte.Vreau sa repet.Ca ne place sau nu, se intampla un moment istoric. Suntem intr-unul din acele momente de referinta cand vom spune: inainte de ordonanta si dupa ordonanta. E momentul acela cand in functie de ce se va intampla, viata tuturor romanilor va fi schimbata. Nu mai este vorba de pensii sau de alocatii si nici macar despre partide. Suntem la rascruce.Vor sa dea legi? Sa le dea, dar sa ne arate ca ne asculta. Cereti sa dovedeasca asta pentru ca altfel… Azi e o ordonanta data noaptea, maine alta, iar ulterior va fi prea tarziu. Sa legifereze cat or vrea, dar sa demonstreze ca vointa populatiei conteaza. Nu cer demisia, nu cer schimbarea guvernului. Sa mareasca cate pensii or vrea, dar sa nu ingroape justitia si modul in care aceasta functioneaza.Daca ei vor ingropa azi DNA-ul (pentru ca stim ca asta fac ) maine ne vor ingropa pe multi.Stiu ca multi nu au putut sa participe la proteste pentru ca viata. Dar nu e de joaca. Cereti sa va asculte. Testatii. Acum cat puteti. Iesiti in strada si cereti sa va asculte. Altfel, veti afla prea tarziu ca nu contati.Iar ei vor legifera in fiecare noapte orice vor dori. Luati-va gandul de la Europa, veti fi singuri in umbra marelui URS, din nou.Noi cei 300.000 vom pleca sa lucram in tari unde cetateanul este ascultat iar restul sa ramana cu ursii. Daca ordonanta trece, eu, asa voi face.