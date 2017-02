Protestele continua si astazi dupa o seara in care 90 de mii de bucuresteni au iesit din nou in strada cerand abrogarea Ordonantei care dezincrimineaza abuzul in serviciu si care s-a incheiat cu protestatarii si jandarmii dand mana peste gard. Ciprian Muntele a postat pe Facebook o imagine de la ora 9.05 cu primul protestatar de astazi.