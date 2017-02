Iohannis, declaratii la Malta inaintea Consiliului European: Situatia din Romania este foarte complicata. Dar avem sute de mii romani in strada. Am incredere in ei

"Este un summit important. Asteptarile sunt ridicate. Trebuie sa gasim o cale buna pentru Europa si un drum bun spre (summitul de la) Roma", a declarat Iohannis, in limba engleza, raspunzand intrebarilor jurnalistilor la sosirea la reuniunea Consiliului European din La Valletta.El s-a declarat 'foarte ingrijorat' de ceea ce se intampla in Romania."Situatia din Romania este foarte complicata. Dar avem sute de mii romani in strada. Am incredere in ei. Cred in Romania. In cele din urma, trebuie sa gasim o solutie buna. Trebuie sa prevaleze statul de drept, valorile europene", a adaugat seful statului.Iohannis a mai afirmat ca investitorii din Romania 'nu sunt amenintati'. "Situatia economica este inca foarte buna si cred ca va ramane asa", a subliniat presedintele.Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la Valletta (Republica Malta), la reuniunea informala a Consiliului European , informeaza Cotroceniul.Principalele teme de pe agenda reuniunii vizeaza dimensiunea externa a migratiei si pregatirea reuniunii liderilor Uniunii Europene, care va avea loc la Roma, in luna martie, moment cand se vor aniversa 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, arata sursa citata.