​Articol actualizat

Am primit aseara de la dl procuror general o scrisoare prin care ma roaga sa iau in considerare unele critici de ne constitutionalitate din documentul parchetului



Unele idei au fost preluate chiar in textul exceptiei, celelalte nu am reusit sa le examinam

Am atasat documentul la exceptia propriu-zisa

Am decis sa ridic exceptia de neconstitutionalitate a OUG 13

Aceasta va pleca in cateva minute spre Curtea Constitutionala

Legat de calitatea procesuala activa a Avocatului Poporului: regret ca nu am fost in stare sa rezist presiunilor unora dintre dvs si miercuri dimineata am dat un raspuns inainte de a fi in posesia Monitorului Oficial si de a verifica daca exista precedente

Ii multumesc dl presedinte pentru precizarea legata de precedent

Verificand prevederile OUG, am constatat ca avem indiscutabil calitate procesuala activa



O parte a OUG a intrat in vigoare chiar in noaptea de miercuri iar cealalta peste 10 zile

Exista acel precedent care se confirma

Legat de criticile de neconstitutionalitate

Am retinut o prima critica ce vizeaza elemente extrinseci OUG: neindeplinirea cerintelor referitoare la existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de OUG



Legat de elemente intrinseci, cateva chestiuni care vizeaza abuzul in serviciu

Este adevarat ca avem binecunoscuta decizia a CCR si ca prin OUG s-a tinut seama de cerintele formulate in decizia CCR

Legiuitorul delegat, guvernul, nu defineste ce inseamna vatamarea grava

Prin urmare apare inca un element de incertitudine care e contrar cerintelor constitutionale

Un alt element vizeaza ca in OUG se spune ca suntem in prezenta abuzului in serviciu doar daca avem de-a face cu o incalcare a legii stricto sensu, respectiv lege sau ordonanta de urgenta

Din diverse decizii ale CCR, reiese clar ca trebuie avuta in vedere acceptiunea larga a notiunii de lege

A limita abuzul in serviciu numai la incalcari aduse legii, OUG si a nu ne referi la celelalte acte normative inseamna a scoate de sub incidenta legii penale activitatea aproape intregii administratii din Romania





Acesta a declarat ca, in opinia sa, invocarea caracterului de urgenta legata de aplicarea unei directive europene nu se justifica, in conditiile in care respectiva directiva trebuie sa intre in vigoare in aprilie 2018, astfel incat exista suficient timp pentru dezbaterea sa in Parlament.In plus, a acuzat Ciorbea, "a limita abuzul in serviciu numai la incalcari aduse legii, ordonantelor si OUG si a nu ne referi la celelalte acte normative inseamna a scoate de sub incidenta legii penale activitatea aproape intregii administratii din Romania".Acesta si-a cerut scuze pentru faptul ca miercuri dimineata a declarat ca nu poate ataca OUG si i-a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru faptul ca l-a informat despre existenta unui precedent in acest sens.Reamintim ca Ciorbea declarase initial ca nu are temei legal sa atace ordonanta, motivand ca actul legislativ nu a intrat in vigoare. La o zi distanta, Ciorbea a avut o intalnire la sediul institutiei cu presedintele Iohannis, iar dupa intalnire si-a nuantat pozitia, anuntand ca va analiza optiunile.Ciorbea isi motivase refuzul spunand ca nu poate sesiza CCR decat dupa ce intra Ordonanta in vigoare, adica peste 10 zile de la adoptare. In realitate, exista un precedent in 2013. Pe 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a atacat OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, in conditiile in care aceasta intra in vigoare pe 25 octombrie.Deci, a atacat o Ordonanta de Urgenta cu doua saptamani inainte de a intra in vigoare. Atunci, CCR a analizat sesizarea si a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului, Ordonanta de Urgenta fiind abrogata. Diferenta fata de situatia de acum este ca in octombrie 2013, Avocatul Poporului era Anastasiu Crisu, nu Victor Ciorbea.