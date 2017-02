Presedintele Iohannis participa vineri la Consiliul European, unde se va discuta despre criza migrantilor

Principalele teme de pe agenda reuniunii vizeaza dimensiunea externa a migratiei si pregatirea reuniunii liderilor Uniunii Europene, care va avea loc la Roma, in luna martie, moment cand se vor aniversa 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, arata sursa citata."Referitor la chestiunea migratiei, obiectivul reuniunii este adoptarea unei Declaratii politice cu privire la gestionarea fenomenului migratiei, cu accent pe dimensiunea externa a acestuia. Declaratia pe care liderii europeni urmeaza sa o agreeze se refera la principalele masuri care se intentioneaza sa fie implementate in perioada urmatoare pentru asigurarea unui control eficient al granitelor externe ale Uniunii Europene", se arata in document.Ce mai scrie in comunicatul Administratiei Prezidentiale:"Referitor la chestiunea migratiei, obiectivul reuniunii este adoptarea unei Declaratii politice cu privire la gestionarea fenomenului migratiei, cu accent pe dimensiunea externa a acestuia. Declaratia pe care liderii europeni urmeaza sa o agreeze se refera la principalele masuri care se intentioneaza sa fie implementate in perioada urmatoare pentru asigurarea unui control eficient al granitelor externe ale Uniunii Europene.

Actiunile Uniunii vor avea in vedere, in special, sprijinirea Libiei, prin oferirea de ajutor pentru instruirea pazei nationale de coasta, pentru dezvoltarea comunitatilor locale, consolidarea capacitatii de management al frontierelor, asigurarea unei capacitati de receptie adecvate pentru migranti. De asemenea, se are in vedere intensificarea luptei impotriva retelelor de traficanti de migranti, precum si consolidarea dialogului si cooperarii cu statele vecine Libiei.

Presedintele Romaniei va exprima sustinerea deplina pentru o politica de migratie sustenabila a UE, prin asigurarea unui control efectiv al granitelor externe ale Uniunii si prin reducerea semnificativa a fluxurilor migratorii spre Europa.

De asemenea, seful statului va insista pentru necesitatea identificarii unor solutii pe termen lung pentru combaterea cauzelor profunde ale migratiei.

Totodata, Presedintele Klaus Iohannis se va pronunta pentru intensificarea dialogului si a cooperarii cu statele din nordul Africii, cu scopul prevenirii migratiei ilegale spre Europa si pentru mentinerea in atentie atat a rutei central-mediteraneene, cat si a celei est-mediteraneene.

In ceea ce priveste finantarea masurilor avute in vedere pentru gestionarea migratiei, Presedintele Iohannis va pleda pentru utilizarea mai eficienta si coerenta a instrumentelor financiare deja existente la nivelul UE dedicate acestui scop.

In ceea ce priveste discutiile legate de pregatirea Summitului informal de la Roma, acestea se vor desfasura in format UE27 si se vor baza pe un document care identifica posibile directii strategice de evolutie ale Uniunii asupra carora membrii Consiliului European vor trebui sa se pronunte cu ocazia Summitului de la Roma.

Pozitia Romaniei privind viitorul Europei are in vedere in mod prioritar consolidarea si aprofundarea proiectului european. Romania sustine pentru Summitul de la Roma un mesaj clar de unitate a Uniunii Europene, menit sa conduca la reconstruirea increderii cetatenilor europeni in proiectul european."