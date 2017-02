Comisia de control a SRI a solicitat Serviciului informatii privind violentele de la protestele de miercuri seara

Chestionat daca in sedinta de vineri a comisiei se va discuta si despre cererea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea privind violentele din Piata Victoriei, Adrian Tutuianu a spus ca singurul punct de pe ordinea de zi este bugetul pe 2017 al institutiei.Senatorul PSD a spus insa ca membrii comisiei au facut o solicitare la SRI pentru a primi informatii in legatura cu violentele care au avut loc la protestele de miercuri noaptea din Piata Victoriei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, este "autorul moral" al violentelor de miercuri seara din Capitala, si a cerut sefului Comisiei pentru controlul activitatii SRI sa faca o verificare, mai ales dupa afirmatiile ministrului de Interne privind modul in care SRI a comunicat.