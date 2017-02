CSM a decis incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Oana Schmidt-Haineala si Constantin Sima / Haineala a demisionat din functia de secretar de stat - surse

Ministrul Florin Iordache a declarat ca solicitarea procurorului general nu are temei juridic. “Avem un regulament si cred ca CSM este primul care trebuie sa respecte acest regulament. Revocarea se poate face numai la solicitarea ministerMinisterul Justitiei informeaza ca vineri Haineala a solicitat premierului "incetarea calitatii detinute in cadrul Ministerului Justitiei, respectiv de Secretar de stat."Sectia pentru procurori a luat in discutie "Nota Directiei resurse umane si organizare privind incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si a Oanei Andrea Schmidt - Haineala, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau".Joi, Augustin Lazar a solicitat CSM incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Oana Schmidt-Haineala si Constantin Sima, in contextul anchetei DNA referitoare la elaborarea actelor normative privind modificarea Codurilor penale si gratierea.In 16 ianuarie, Oana Schmidt - Haineala si Constantin Sima au fost numiti secretari de stat in Ministerul Justitiei.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, pe 5 ianuarie, detasarea in MJ a procurorului Oana Schmidt-Haineala de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, incepand cu data de 7 ianuarie, pentru o perioada de trei ani. De asemenea, Sectia a hotarat detasarea in MJ a procurorului Constantin Sima de la Parchetul General, pe o perioada de trei ani, incepand cu 11 ianuarie.