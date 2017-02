Stenograme DNA care arata ce discutau Hrebenciuc si Sova acum cativa ani: Amnistie si gratiere obligatoriu! / Nu o sa putem sa abrogam abuzul in serviciu, dar... 

: ...Acum îţi spun cinstit, cu toată chestiunea, va trebui să facem într-un fel cu amnistia. Uite şi tu, mă că...

Amnistie şi graţiere obligatoriu !

Pe cuvânt îţi spun, Dane, şi tu să le spui la partid asta.

Şi ştiţi ce trebuie făcut, domnul preşedinte - trebuie să, nu o să putem să abrogăm abuzul în serviciu, dar...

(...)

Sigur, e corect aşa. Şi cum am vorbit cu tine la faza cu preşedintele şi modernizezi puţin - adică să mai fie şi activitate la partid. Clar că te impui. Orice aprobă partidul. Ai forţă imensă, Dane, ascultă ce spun! Nu sunt nebun.

Cel mai mare partid! Solid, e solid, ascultă-mă ce spun! Nu contează că dispare un baron sau altul, nu contează, Dane!

Partidul merge.

In legătură cu epoca post Victor, toată lumea cu care am vorbit, toată lumea merge cu mine. Nu îl vor pe Liviu în primul rând.

Asta este problema.

Este negativ.

Boss, pentru mine, cum să-ţi spun ţie, să nu fie Liviu! în rest, nu am o problemă, practic şi normal că mă focusez pe tine, ştii. Este şi Vali Zgonea...

Dar ce facem cu Vali?

(...)

Şi mai e legea 78. Boss, legea 78/2000, că aici aceeaşi chestie spune. Aia e lege făcută de Stoica în 2000, atunci am aprobat-o ca tâmpiţii. Până acum câţiva ani lumea nu băga în seamă, nici procurorii nu se uitau la ea. Năstase a fost prima victimă a acestei legi. E un articol 13 care spune aşa: influenţarea în calitate de şef- nu şef...

De partid.

...de partid’ nu ştiu ce, organizaţie şi altele, nu numai partid, influenţarea şi luarea deciziilor, cum e trecut acolo, pentru obţinerea de foloase necuvenite, bani sau bunuri pentru sine sau pentru altul.

Aşa l-au băgat şi pe Liviu cu referendumul.

Exact. Şi atunci, boss, ăsta este un articol doborâtor: orice telefon care îl dăm - că eu am zis asta în Biroul Permanent şi Mediafax a preluat-o anul trecut, înţelegi? Am zis, domne, pe această lege, Dane, orice telefon îl dai, este influenţare. Dacă eu sun pentru un primar din colegiul, noi trebuie să lămurim ce facem ca parlamentari, care e rolul nostru. Eu, dacă mă bat pentru un primar să îi dau bani la drum - că pe urmă mă văd oamenii acolo, nu? Mă iau de guler că nu rezolv cu drumul. E, în momentul acela e influenţare!

Da, da.

Deci, automat, suntem beliţi.

Toţi!

Deci ascultă ce spun, aia nu e o chestiune...

Nu, codul integrităţii...

Trebuie puse la punct astea pentru că, îţi spun, suntem degeaba. Tot aşa, mă chemase pentru asta acum câţiva ani şi zic: Domne, dar vedeţi că e aşa? Şi zic f.Domnule Hrebenciuc, nu eu am făcut legea. Ce să îi spun? Ce să îi spun? Aici, uite, la asta, la Braşov şi la acesta, la Sârbu şi la mine, e trecută asta.

Vreau să vă spun un lucru: când am vorbit cu câţiva judecători - că sunt prieten, sunt 15 ani de bară - Voi sunteţi nebuni? Şi mi-au spus: Puişor, dăm ce aţi reglementat voi. Voi aţi scris, noi aplicăm.

Exact.

Modificaţi legea.

Nu, trebuie făcută o chestiune foarte clară.

Dar trebuie pornită de la Ministerul Justiţiei cu inteligenţă.

Vezi că asta e procedura acum, vezi că poate să fie şi avantajul tău.

Da, dar pentru asta ar trebui să nu am dosar, ca să mă poată pune la Justiţie, că am discutat cu Victor treaba asta.

