Patriarhul Daniel: Oamenii nu mai aduna in sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu si care pacifica patimile egoiste ca abuzul de putere si de profit material fara limite

Mesajul a fost postat joi seara pe pagina de Facebook a Basilica, agentia de presa a Patriarhiei Romane."In contextul lumii de astazi, framantata de neintelegeri si razboaie, avem nevoie mai mult ca oricand de facatori de pace, adica de toti aceia care pot preveni sau aplana conflictele intre oameni, in societate sau intre popoare.Adesea exista violenta si tulburare si pentru ca oamenii nu mai aduna in sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu si care pacifica patimile egoiste ca abuzul de putere si de profit material fara limite.Sa ne rugam mai intens lui Dumnezeu, Maicii Domnului si tuturor sfintilor care au fost facatori de pace sa aduca pace, ocrotire si armonie in familie, in societate si, mai ales, intre popoare in lumea de astazi", a spus Patriarhul Daniel in "Indemnul la Rugaciune".