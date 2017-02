Parchetul general va ataca vineri in instanta ordonanta de modificare a codurilor penale

"In cursul zilei de astazi vom ataca la instanta ordonanta de urgenta", a declarat Lazar inainte de a intra la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii."Modificarile care se vor aduce Codurilor penale nu pot fi discretionare. Ele ar trebui sa fie rezultatul unei viziuni unitare a unui corp de juristi de elita, iar Romania are juristi reputati", a precizat ulterior Augustin Lazar, intr-o declaratie pentru Agerpres.Adoptarea acestei ordonante a a facut ca atat CSM cat si presedintele Klaus Iohannis a sesizeze Curtea Constitutionala in privinta conflictului constitutional dintre puterea executiva si cea judecatoreasca.De asemenea, un procuror DNA a cerut joi Tribunalului Militar Bucuresti sesizarea CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate in legatura cu Oordonanta de modificare a Codurilor penale, a scris joi Agerpres, citand surse judiciare.Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, va ataca si el vineri la CCR ordonanta respectiva, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate situatiei.Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi ca Guvernul nu renunta la ordonanta de modificare a codurilor penale, iar Liviu Dragnea a spus ca PSD sustine Executivul in continuare in aceasta privinta.