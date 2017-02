Patru persoane au fost arestate in urma violentelor de la protestul de miercuri, din Piata Victoriei

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au admis, vineri, propunerea de arestare preventiva a patru persoane, acestea fiind acuzate de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.Decizia instantei este executorie, cei patru ramanand in arest, insa poate fi atacata la Tribunalul Bucuresti, care va decide definitiv in acest caz.Un numar de opt persoane au fost inculpate in urma violentelor de la manifestatia de miercuri din Piata Victorieii, sapte dintre ele fiind retinute initial. Patru dintre acestea au fost arestate preventiv, iar alte patru au fost puse sub control judiciar."In urma cercetarilor desfasurate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in dosarul privind infractiunile de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, opt persoane au fost inculpate, dintre acestea sapte in stare de retinere", declarau, joi seara, reprezentantii Politiei Capitalei.Politia Capitalei preciza, joi dimineata, ca peste 60 de persoane au fost conduse la audieri, in urma violentelor care au avut loc miercuri seara.Incidentele de la manifestatia din Piata Victoriei au inceput, miercuri, in jurul orei 21.00, fiind provocate de un grup de 40-50 de persoane, dar si de un altul, aflat in capatul bulevardului Iancu de Hunedoara, existand informatii ca ar fi vorba de membrii galeriilor unor echipe de fotbal.Oameni din aceste grupuri izolate au aruncat cu sticle, torte si petarde, fortele de ordine ripostand cu gaze lacrimogene. Un panou publicitar a fost incendiat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru a fi stins.Sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei din Capitala, dintre care patru jandarmi si trei civili, a declarat, pentru News.ro, Cristian Grasu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.