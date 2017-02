Bugetul de stat pentru 2017 intra vineri la avizare in comisiile de specialitate din Parlament

Ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, este asteptat sa participe vineri, incepand cu ora 14,00, la sedinta comuna a Comisiilor de buget, in care vor avea loc dezbaterea generala si o prima analiza a amendamentelor depuse la legea bugetului.De sambata, de la ora 10,00, pana duminica, la ora 20,00, in Comisiile reunite pentru buget, sunt programate dezbateri cu ordonatorii principali de credite, urmand ca la finalul acestora Comisiile sa intocmeasca rapoartele pentru cele doua acte normative si sa le inainteze luni conducerii celor doua Camere ale Parlamentului.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa se reuneasca, tot lunea viitoare, la ora 11.00, intr-o sedinta comuna, pentru a stabili timpii de dezbatere in plen.Plenul comun al Parlamentului se va intruni, lunea viitoare, incepand cu ora 13.00, pentru dezbaterea si aprobarea proiectului legii bugetului de stat si a proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017.Parlamentul urmeaza sa dea votul final asupra celor doua acte normative martea viitoare, intr-o sedinta de plen comun care va incepe la ora 10.00.