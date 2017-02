CSM discuta vineri solicitarea PICCJ de incetare a detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Sima si Haineala

Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a CSM, Sectia pentru procurori va lua in discutie, vineri, 'Nota Directiei resurse umane si organizare privind incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si a Oanei Andrea Schmidt - Haineala, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau'.Augustin Lazar a solicitat joi Consiliului Superior al Magistraturii incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Oana Schmidt-Haineala si Constantin Sima, in contextul anchetei DNA referitoare la elaborarea actelor normative privind modificarea Codurilor penale si gratierea.'Avand in vedere necesitatea derularii in conditii de impartialitate a unei cauze instrumentate de catre Directia Nationala Anticoruptie, avand ca obiect imprejurarile elaborarii proiectului de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, precum si a proiectului de lege pentru gratierea unor pedepse, astazi, 2 februarie 2017, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a doamnei procuror Oana Andreea Schmidt-Haineala si a domnului procuror Constantin Sima', se arata intr-un comunicat al PICCJ transmis joi AGERPRES.In 16 ianuarie, Oana Schmidt-Haineala si Constantin Sima au fost numiti secretari de stat in Ministerul Justitiei, potrivit unei decizii a premierului Sorin Grindeanu, la propunerea ministrului Florin Iordache.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, pe 5 ianuarie, detasarea in MJ a procurorului Oana Schmidt-Haineala de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, incepand cu data de 7 ianuarie, pentru o perioada de trei ani.De asemenea, Sectia a hotarat detasarea in MJ a procurorului Constantin Sima de la Parchetul General, pe o perioada de trei ani, incepand cu 11 ianuarie.Directia Nationala Anticoruptie a informat joi ca s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative, iar in prezent se efectueaza acte procedurale.'La Directia Nationala Anticoruptie s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte aflate in competenta de solutionare a institutiei, in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative. Ca urmare, in conformitate cu prevederile procesual penale, se efectueaza acte procedurale cu privire la aspectele sesizate. Precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare', se arata intr-un comunicat al DNA transmis joi AGERPRES.Purtatorul de cuvant Cristina Lita a precizat, pentru AGERPRES, ca Ministerul Justitiei va transmite, in cursul zilei de joi, documentele solicitate de DNA privind elaborarea si emiterea OUG de modificare a Codurilor penale si proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse.Ministerul Justitiei primise miercuri o solicitare din partea DNA de a transmite, in original, toate inscrisurile care au legatura cu elaborarea si emiterea celor doua acte normative.